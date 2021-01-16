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رياضة

أرسنال ينهي عقد مسعود أوزيل قبل موعده بستة أشهر

السبت 16/يناير/2021 - 08:05 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أنهى نادي أرسنال الإنجليزي عقد لاعبه الألماني، مسعود أوزيل، قبل موعده بستة أشهر. 

وستنتهي فترة أوزيل مع أرسنال بعد سبع سنوات من انضمامه لصفوف الفريق منذ 2013، ويتوقع انتقاله إلى نادي فناربخشة التركي كصفة إنتقال حرة في الأيام المقبلة. 

ونشر موقع "سبورت ميل" في وقت سابق أن أوزيل أجرى محادثات مع المدرب ميكيل أرتيتا بشأن إنهاء عقده البالغ 350 ألف جنية إسترليني أسبوعيا، بسبب شطب المدرب إسمه مرارا من قائمة الأساسيين في الفريق. 

ولم يظهر اللاعب الحاصل على بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده 2014 بأداء قوي منذ أكثر من 10 أشهر، وكان آخر مشاركة له مع ناديه في مارس الماضي ضد وست هام. 

من المقرر أن يغادر أوزيل أرسنال بعد أن لعب 254 مباراة للنادي ، وسجل 44 هدفًا وسجل 77 تمريرة حاسمة بعد انتقاله من ريال مدريد بقيمة 42.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2013.

كما فاز الألماني بثلاث كؤوس الاتحاد الإنجليزي، التي أنهت فترة عدم حصوله على بطولات الذي دام تسع سنوات لأرسنال منذ عام 2014.
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