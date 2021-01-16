أخبار نجوم المزيكا: زفاف نادر حمدي.. تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة.. أحقية محمد منير في غناء فينك يا حبيبي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، على مدار اليوم، مجموعة كبيرة من أخبار نجوم الغناء والمزيكا، سواء عن جديدهم الفني، أو متابعات على أعمالهم الغنائية التي طرحوها مؤخرا.. ومن أبرزهم الآتي:
علي حميدة
كشف عادل ابن شقيقة الفنان علي حميدة تطورات الحالة الصحية، ويتلقى "مطرب لولاكي" العلاج في معهد ناصر بعد ان قررت الدولة علاجه على نفقتها.
وقال عادل فى تصريح خاص لـ "صدى البلد :"ان الفنان علي حميدة أجرى اليوم أشعة مسح ذري على الكلى لتحديد خريطة العلاج بمعهد ناصر".
وأضاف عادل: "ان علي حميدة حالته مستقرة الى حد ما لكن الاطباء المعالجين يجرون بعض الأشعات لمعرفة تطورات الحالة وتحديد العلاج المناسب لها".
واوضح: ان الفترة الماضية كان يسعى الاطباء المعالجون لضبط وظائف الكلى، ومن المقرر ان تحدد نتائج الاشعة الجديدة "المسح الذرى" كل الامور التى تحدد على اساسها طريقة العلاج.
وقدم الفنان علي حميدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد، ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، على سرعة الاستجابة لمطالبه واستغاثته نظرا لمرضه وتدهور حالته الصحية.
وقال "حميدة"، خلال تقرير أذاعه برنامج الحكاية ويقدمه الاعلامى عمرو أديب على إم بى سى مصر، إنه يعانى من المرض منذ شهر واتصل به الفنان مصطفى كامل وعلم بذلك فتحرك سريعا لمساعدته وكذلك الفنان هانى شاكر الذى أبلغه ان يتوجه إلى مستشفى بالإسكندرية، لكن وزيرة الصحة عندما علمت بمشكلته ومرضه طالبت بنقله لمستشفى بالقاهرة.
وأشار حميدة إلى أنه يعانى من المرارة والإمساك.
على صعيد آخر طمأن الطبيب المعالج لعلي حميدة، جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن حالته مستقرة وأجريت له بعض التحاليل والفحوصات الطبية لإجراء عملية استئصال المرارة فيما إذا كانت حالته تسمح بذلك.
وكان أحد الأسباب في عدم تواصل حميدة مع النقابة أنه لم يدفع اشتراك النقابة لعامين وقرر هاني شاكر دفع تكاليف اشتراك حميدة على نفقته الشخصية.
محمد منير
محمد منير
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانا صحفيا بعد ازمة أغنية فينك يا حبيبي، للمطرب محمد منير، مع شركة "صوت الدلتا"، والتى عبرت عن استيائها، وحقها فى الاغنية، والتى تم حذفها من اليوتيوب.
وجاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين: "نؤكد ان الجمعية لم تتسلم أي شكوى من جانب الكينج محمد منير، أو قنوات، تفيد بحذف الأغنية، أو وقف بثها"، ووضح البيان أن "صوت الدلتا" تمتلك فقط حقوق التسجيل بصوت المطرب الأصلي، ولكن المنوط بالموافقة ومنح تصاريح لأي جهة إنتاجية أو مطرب هما المؤلف والملحن فقط أو من ينوب عنهما.
واضاف البيان: الشركة المنتجة تمتلك حقوق "فينك يا حبيبي" بصوت بحر أبوجريشة فقط، ومسؤولي «قنوات» حصلوا على موافقة وتصاريح من جمعية المؤلفين والملحنين باستغلال الكلمات واللحن مرة أخرى، ولم يتم التصريح باستغلال التسجيل الأصلي وبالتالي ليس هناك أي مشكلة قانونية على الإطلاق.
بهاء سلطان
يسجل الفنان بهاء سلطان 4 اغان من البومه "سيجارة" وذلك بعد ان اقرت المحكمة بوجود عيوب بهم ويأتى هذه القرار فى اطار فسخ التعاقد مع الشركة المنتجة.
بهاء سلطان
يسجل الفنان بهاء سلطان 4 اغان من البومه "سيجارة" وذلك بعد ان اقرت المحكمة بوجود عيوب بهم ويأتى هذه القرار فى اطار فسخ التعاقد مع الشركة المنتجة.
ويأتى قرار تسجيل بهاء سلطان لهذه الاغانى بعد الانذار الذى تقدمت به الشركة المنتجة للالبوم للبدء فى تسجيل 4 اغانى متبقية فى الالبوم الجديد وذلك فى 20 يناير الحالى.
حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء.
وتفاجأ جمهور بهاء سلطان، بصوته الرنان، وتمكنه من تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، وصوت نال إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يشاركون المقطع الصوتي الذي نشره على فيسبوك.
رولا سعد
أعلنت الفنانة رولا سعد خطبتها من مهندس سورى يدعى "يحيى" من اصول فلسطينية.
رولا سعد
أعلنت الفنانة رولا سعد خطبتها من مهندس سورى يدعى "يحيى" من اصول فلسطينية.
وقالت رولا سعد فى لقاء لها مع برنامج "et بالعربى": ان حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الاصول الفلسطينية تم فى حفل عيد الميلاد المجيد وحفل السنة الجديدة.
واضافت رولا : "ان الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والاهل فقط نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكده ان هذا الشخص يمتلك كافة المميزات التى دفعتها الى الارتباط به.
وحققت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» 2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب، في 5 نوفمبر 2020.
أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.
الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية ، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة .
شركة "لايف ستايلز ستديوز" تحرص على إعادة الاغنية المصرية لمسارها الطبيعي مرة أخري وتقديم مجموعة من الاعمال المصرية بمحتوي مميز يناسب المجتمع المصري والعربي، لذا تعاقدت مع عدد من النجوم الكبار والموهب الشابة المصرية سيتم الأعلان عنهم قريبًا لانتاج عدد من الاغاني المصورة بطريقة الفيديو الكليب ودعم المواهب الجديدة.
وتبذل الشركة مجهودا كبيرا فى تقديم أعمال مميزة فى ظل الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيروس كورونا، واستطاعت ان تقدم ما يقرب من ٢٥ عملا مميزا هذا العام للمطربين المصريين وايضا العرب وغنائها باللهجة المصرية واخرهم المطربة اللبنانية رولا سعد والتي عادت للهجة المصرية بأغنية "لاغيني تلاقيني".
ساندي
ساندي
في الساعات الأولى من اليوم السبت اكتشف كل متابعي المطربة المصرية ساندي تخليها عن حساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد أن تم تفريغه تمامًا من كل الصور الخاصة بها.
وتسأل المتابعون عن سبب ذلك وهل ستقوم بعمل حساب جديد أم أن أحد الأشخاص قام بسرقة الحساب وستحاول استعادته من جديد، ومن المنتظر أن تظهر حقيقة الأمر خلال الساعات القادمة.
يذكر أن آخر أعمال ساندي كان ألبوم "اتنين في واحدة" وضم 8 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من صناع المزيكا وهم: "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة في رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوى، وتوزيع هاني ربيع، و"كان عادي" من كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع.
كما شمل الالبوم "طبع الشتا" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع مو الشاعر، و"كيس أسود" من كلمات محمد أبوالقاسم، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع أحمد عبد السلام، و"الرجالة ماتت في الحرب" من كلمات وألحان ساندي، وتوزيع هانى يعقوب، و"اتنين في واحدة" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع هاني ربيع.
نادر حمدي
نادر حمدي
يحتفل الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي بزفافه على المنتجة سارة حسني حاليًا في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
ونشر الشاعر تامر حسين صورة تجمعه مع نادر حمدي وعروسه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسيوك تظهر اجواء الاحتفال.
وعلق تامر :"أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك ياندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا ربنا يحفظكم ويسعدكم".