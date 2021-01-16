أخبار نجوم المزيكا: زفاف نادر حمدي.. تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة.. أحقية محمد منير في غناء فينك يا حبيبي

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علي حميدة

كشف عادل ابن شقيقة الفنان علي حميدة تطورات الحالة الصحية، ويتلقى "مطرب لولاكي" العلاج في معهد ناصر بعد ان قررت الدولة علاجه على نفقتها.





وقال عادل فى تصريح خاص لـ "صدى البلد :"ان الفنان علي حميدة أجرى اليوم أشعة مسح ذري على الكلى لتحديد خريطة العلاج بمعهد ناصر".





وأضاف عادل: "ان علي حميدة حالته مستقرة الى حد ما لكن الاطباء المعالجين يجرون بعض الأشعات لمعرفة تطورات الحالة وتحديد العلاج المناسب لها".





واوضح: ان الفترة الماضية كان يسعى الاطباء المعالجون لضبط وظائف الكلى، ومن المقرر ان تحدد نتائج الاشعة الجديدة "المسح الذرى" كل الامور التى تحدد على اساسها طريقة العلاج.





وقدم الفنان علي حميدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد، ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، على سرعة الاستجابة لمطالبه واستغاثته نظرا لمرضه وتدهور حالته الصحية.





وقال "حميدة"، خلال تقرير أذاعه برنامج الحكاية ويقدمه الاعلامى عمرو أديب على إم بى سى مصر، إنه يعانى من المرض منذ شهر واتصل به الفنان مصطفى كامل وعلم بذلك فتحرك سريعا لمساعدته وكذلك الفنان هانى شاكر الذى أبلغه ان يتوجه إلى مستشفى بالإسكندرية، لكن وزيرة الصحة عندما علمت بمشكلته ومرضه طالبت بنقله لمستشفى بالقاهرة.





وأشار حميدة إلى أنه يعانى من المرارة والإمساك.





على صعيد آخر طمأن الطبيب المعالج لعلي حميدة، جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن حالته مستقرة وأجريت له بعض التحاليل والفحوصات الطبية لإجراء عملية استئصال المرارة فيما إذا كانت حالته تسمح بذلك.



