بعد انتقاله من برشلونة.. نيمار يعترف: فكرت في الاعتزال لهذا السبب

اعترف نجم باريس سان جيرمان، نيمار، أنه فكر في الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية.





وقال إن سبب هذا التفكير هو الضغط الذي عانى منه بعد انتقاله من برشلونة الى باريس.





ظل البرازيلي خاطفا للأضواء منذ انضمامه لبرشلونة عام 2013 منتقلا من نادي طفولته سانتوس، حيث انسجم بشكل رائع مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ليتألقوا داخل الكامب نو.





ثم أصبح البرازيلي أغلى لاعب في التاريخ في صفقة هزت الوسط الكروي بانتقاله الى البي اس جي ب 198 مليون جنيه إسترليني.





ولكن اللاعب صاحب ال 28 عاما عانى من ضغوط كبيرة من الجماهير التي اتهمته بالتخلي عن النادي الكتالوني من أجل المال فقط.





ومازال اللاعب يسجل أرقاما مذهلة في ناديه الفرنسي بأداء قوي.





وصرح اللاعب مسبقا الى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه سعيد جدا بوجوده بين مجموعة رائعة وجهاز إداري مميز في نادي باريس الأمر الذي يساعده في الإبداع كما يحب دائما.