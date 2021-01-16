ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد انتقاله من برشلونة.. نيمار يعترف: فكرت في الاعتزال لهذا السبب

السبت 16/يناير/2021 - 08:09 م
نيمار
نيمار
Advertisements
القسم الرياضي
اعترف نجم باريس سان جيرمان، نيمار، أنه فكر في الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية.

وقال إن سبب هذا التفكير هو الضغط الذي عانى منه بعد انتقاله من برشلونة الى باريس. 

ظل البرازيلي خاطفا للأضواء منذ انضمامه لبرشلونة عام 2013 منتقلا من نادي طفولته سانتوس، حيث انسجم بشكل رائع مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ليتألقوا داخل الكامب نو. 

ثم أصبح البرازيلي أغلى لاعب في التاريخ في صفقة هزت الوسط الكروي بانتقاله الى البي اس جي ب 198 مليون جنيه إسترليني. 

ولكن اللاعب صاحب ال 28 عاما عانى من ضغوط كبيرة من الجماهير التي اتهمته بالتخلي عن النادي الكتالوني من أجل المال فقط. 

ومازال اللاعب يسجل أرقاما مذهلة في ناديه الفرنسي بأداء قوي. 

وصرح اللاعب مسبقا الى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه سعيد جدا بوجوده بين مجموعة رائعة وجهاز إداري مميز في نادي باريس الأمر الذي يساعده في الإبداع كما يحب دائما.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انتخابات نادي برشلونة تقرب نيمار من العودة إلى الكامب نو

الجمهور: لا تفكر ولا تحتار معاك نيمار.. اللاعب يتصدر تويتر بعد أدائه الخرافي في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

بعد انتقاله إلى سموحة.. مصطفى فتحي يتصدر تويتر

تروج لمنتجات جنسية في مسجد آيا صوفيا.. ممثلة إباحية تثير عاصفة ضد أردوغان

نشرة المرأة والصحة..تحليل جديد يحدد مرضى كورونا المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة.. وياسمين صبري تستعرض رشاقتها

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق في الأيام المقبلة.. التفاصيل

بعد عودتها إلى مصر.. ميار الببلاوي تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وعكتها الصحية

إيطالية فى الفيوم.. شيما صابر تعلق على زواج المصريين من الأجانب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..تحليل جديد يحدد مرضى كورونا المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة.. وياسمين صبري تستعرض رشاقتها

مفاجأة .. اكتشاف فيروس كورونا على الآيس كريم

مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة