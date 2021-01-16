لن تتوقعها.. دراسة تكشف عنصرين للتحكم في مستوى السكر بالجسم

كشفت دراسة جديدة، عنصرين يمكنهما التحكم في مستوى السكر في الجسم.





ووفقا لموقع "express"، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل تلف الأعصاب وأمراض القلب وتلف الكلى والعين.





وجاء البرتقال من أبرز العناصر التي تساعد على ضبط السكر في الدم.









وقال الأطباء، إن البرتقال الأحمر يحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي المضاد للأكسدة والأنثوسيانيدينس والفلافون.





وافادت الدراسة، بأن Cyanidin-3-glucoside و delphinidin-3-glucoside الموجودان في البرتقال الأحمر أثبت مؤخرًا أنهما يعززان إفراز الأنسولين لتحسين تحمل الجلوكوز.





كما تعد الطماطم، مصدرا غنيا بالليكوبين - أحد مضادات الأكسدة التي يتم إطلاقها بكميات أعلى عند طهيها - يمكن أن تساعد الطماطم في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.





بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب عصير الطماطم يمكن أن يقي من الكوليسترول السيئ للأشخاص المصابين بـ داء السكري من النوع 2





كما يعتبر، زيت الزيتون هو عنصر أساسي في الطهي، فهو مصدر كبير للدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.





وأوضح الدكتور بروير أنه "من المتوقع أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون على نمط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الوقاية من أكثر من 90 % من مرض السكري من النوع 2" ، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.