بسام راضي: الدولة أثبتت صمودًا ونجاحًا بشهادة العالم في مواجهة كورونا..فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ،: ان الرئيس السيسي يستقبل غدا سكرتير عام منطقة التجارة الحرة، لافتا إلى أن تكريم الاتحاد الافريقي للرئيس جاء بعد جهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية.





وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،:تحدى فيروس كورونا كان كبيرا جدا ليس علي مصر فقط ولكن على العالم أجمع "، مؤكدا ان جائحة فيروس كورونا جاءت بشكل مفاجئ وكان اختبارا شديدا علي امكانيات اى دولة .





وأوضح بسام راضي ، أن الدولة المصرية بجميع أركانها واقتصادها أثبتا صمودا ونجاحا في إدارة جائحة فيروس كورونا من خلال تنظيم عالي جدا، مؤكدا أن استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد يثبت قدرتنا على التعامل مع جائحة فيروس كورونا وهذا بشهادة العالم في مواجهة الجائحة . أركانهاأثبتاإدارةعلىبشهادة



