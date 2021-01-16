بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد



تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر موقع جوجل بعد حلولها مع الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفين على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".



ودائما ما تظهر الفنانة رانيا يوسف ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وجرأتها. ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وكشف كل من الفنانة رانيا يوسف والكابتن مجدي عبد الغني عن رأيهما في عام 2020 عام جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم.





وقالت الفنانة رانيا يوسف:" عام 2020 كان عام حلو واكيد مفيش حاجة بتحصل وحشة يكون لها جانب مظلم فقط واكيد لازم يكون جانب مشرق"، مضيفة:" انا شخصية متفائلة للغاية وانا بحب الفرفشة والنعنشة" وقاطعها مجدي عبد الغني قائلا:" فساتينها تدل على تفاؤلها".



ومن جانبه قال مجدي عبد الغني:" عام 2020 كان عاما سيئا للغاية وذلك بسبب الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا ".





وتحدث مجدي عبد الغني عن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا:" حسام البدري يتسم بالجدية اثناء تواجده داخل الملعب واثناء أي مباراة لمنتخب مصر وهذه هي طبيعته منذ أن كان لاعبا".

