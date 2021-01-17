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بين الناس

أهالى عزبة الكوم فى الأقصر يطالبون برصف وإنارة الطرق.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
أرسل المواطن محمد محمود طايع عبد الهادي، عزبة الكوم بقرية حاجر المريس الطود محافظة الأقصر، رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من تدنى مستوى معظم الخدمات، ومن أهمها تهالك شبكة الطرق وعدم الإنارة التى تعرض حياة الأهالى للخطر.


 ويقول فى رسالته: "الطرق غير ممهّدة، وتحتاج إلى الرصف للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب ولا يستطيع الطلاب الذهاب إلى مدارسهم، أو الموظف إلى عمله، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث".


وأضاف: "كما نعانى من عدم تركيب أعمدة إنارة، وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى المسئولين لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".


وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات.


وناشد المسئولين في محافظة الأقصر التدخل لسرعة حل هذه المشاكل والعمل على رصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
٠١١٤١٢٨١٣٣٦


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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