أهالى عزبة الكوم فى الأقصر يطالبون برصف وإنارة الطرق.. صور

أرسل المواطن محمد محمود طايع عبد الهادي، عزبة الكوم بقرية حاجر المريس الطود محافظة الأقصر، رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من تدنى مستوى معظم الخدمات، ومن أهمها تهالك شبكة الطرق وعدم الإنارة التى تعرض حياة الأهالى للخطر.









ويقول فى رسالته: "الطرق غير ممهّدة، وتحتاج إلى الرصف للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب ولا يستطيع الطلاب الذهاب إلى مدارسهم، أو الموظف إلى عمله، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث".









وأضاف: "كما نعانى من عدم تركيب أعمدة إنارة، وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى المسئولين لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".









وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات.









وناشد المسئولين في محافظة الأقصر التدخل لسرعة حل هذه المشاكل والعمل على رصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.









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