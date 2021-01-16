بعد تصدرها التريند.. شاهد| إطلالات لـ شيماء سيف أثارت الجدل

تصدرت الفنانة شيماء سيف مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما حلت ضيفة ببرنامح "أبلة فاهيتا" مساء أمس، الجمعة، على قناة ON.





وتتميز ؛ شيماء سيف بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وجرأتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع لون بشرتها.



حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة على قناة ON، للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.







قالت الفنانة شيماء سيف، أنا كممثلة أول حاجة لما بدخل تصوير عمل ببص الأول على لوكيشنات التصوير، لو فيلا مقفولة وكده تمام ولو لوكيشن شوارع وكده بقولهم مش فاضية ومسافرة.





وأضافت أن أصعب شىء في التمثيل، هو فكرة الحمام، موضحة، أنا مش بحب أدخل حمام غير حمام بيتنا، وحمام الكرفان ضيق وجسمى بيخبط فيه، فأنا بناشد اللى بيعملوا الكرفانات يوسعوا الحمامات عشان مش كل الممثلين رفيعين.

