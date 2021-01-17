جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى إعداد الاختبارات الإلكترونية ..غدا

وتقام هذه الدورة بنظام التعليم عن بعد اون لاين ،وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا .

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تقام الدورة التدريبية على مدار يومين متتاليين وهما يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18و19 يناير 2021، ويتم الالتحاق بالدورة من خلال رابط التسجيل:تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.