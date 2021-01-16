الآثار: الاكتشافات لم تتوقف وافتتاح المتاحف الجديدة مستمر

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة سقارة من أهم المناطق الأثرية معقبًا: "لم تكشف عمّا فى جعبتها بعد".





وأضاف وزيرى خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن الكشف الأثرى عبارة عن توابيت ترجع إلى الدولة الحديثة، مُعقبًا: "اكتشفنا تماثيل وبرديات".





وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن هناك توجيهات بعرض كل الكشوفات الجديدة وعدم وضعها بالمخازن.



