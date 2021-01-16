الآثار: الاكتشافات لم تتوقف وافتتاح المتاحف الجديدة مستمر

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة سقارة من أهم المناطق الأثرية معقبًا: "لم تكشف عمّا فى جعبتها بعد".
وأضاف وزيرى خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن الكشف الأثرى عبارة عن توابيت ترجع إلى الدولة الحديثة، مُعقبًا: "اكتشفنا تماثيل وبرديات".
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن هناك توجيهات بعرض كل الكشوفات الجديدة وعدم وضعها بالمخازن.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الاكتشافات الأثرية لن تتوقف، وهناك العديد من الافتتاحات المتحفية فى عدد من المدن منها العاصمة الإدارية الجديدة.