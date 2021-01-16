ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الآثار: الاكتشافات لم تتوقف وافتتاح المتاحف الجديدة مستمر

السبت 16/يناير/2021 - 08:41 م
الدكتور مصطفى الوزيري
الدكتور مصطفى الوزيري
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة سقارة من أهم المناطق الأثرية معقبًا: "لم تكشف عمّا فى جعبتها بعد".

وأضاف وزيرى خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن الكشف الأثرى عبارة عن توابيت ترجع إلى الدولة الحديثة، مُعقبًا: "اكتشفنا تماثيل وبرديات".

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن هناك توجيهات بعرض كل الكشوفات الجديدة وعدم وضعها بالمخازن.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الاكتشافات الأثرية لن تتوقف، وهناك العديد من الافتتاحات المتحفية فى عدد من المدن منها العاصمة الإدارية الجديدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيري: كشف سقارة الأثري المعلن اليوم تم بأياد مصرية خالصة

مصطفي وزيري: 40 بعثة أثرية مرت على سقارة ولم تكتشف ما اكتشفناه

مصطفى وزيري لـ صدى البلد: نبحث في حقائب زمنية عن ورشة صنع توابيت سقارة

كشف أثري جديد بمنطقة سقارة.. 100 تابوت خشبي مغلق بحالته الأولى داخل آبار للدفن

وزيري: أهمية اكتشاف سقارة تتلخص في 3 أشياء..تعرف عليها

جار البحث عن الورشة المصنّع فيها.. وزيرى يعلن مفاجأة بشأن توابيت سقارة المرصعة بالذهب

ترشيحاتنا

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

تروج لمنتجات جنسية في مسجد آيا صوفيا.. ممثلة إباحية تثير عاصفة ضد أردوغان

الجيش الليبي: اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشة إخراج المرتزقة من البلاد

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

سانت إيتيان يعتذر لإدارة الزمالك في بيان رسمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي