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رياضة

دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام ماينز.. و 2 - 2 نتيجة مباراة فولفسبورج أمام لايبزيج

السبت 16/يناير/2021 - 08:30 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
انتهت 5 مباريات من منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني، التي أقيمت مساء اليوم السبت.  

وفاز فيردبريمين بهدفين مقابل لاشئ على أوجسبورج، وسجل هدفي بريمين، سيلاسي في الدقيقة 84 وفيليكس أجو 87.  

وسقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل (1-1) أمام ماينز، وأحرز ليفين أوزتونالي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 57، ثم تعادل توماس منييه لصالح دورتموند عند الدقيقة 73. 

 وسيطر التعادل السلبي على مواجهة هيرتا برلين كولن، وأيضا على مواجهة هوفنهايم وبيليفيلد. 

فيما تعادل فولفسبورج مع لايبزيج (2-2)، موكيلي تقدم لصالح لايبزيج في الدقيقة 4، ثم تعادل فيفورست لفولفسبورج عند الدقيقة 22.  

وأضاف ريناتو ستيفن هدف التقدم لصالح فولفسبورج عند الدقيقة 34، ثم تعادل فيلي أبوريان عند الدقيقة 54.  

وتقام آخر مباريات اليوم في البوندسليجا بين شتوتجارت وبورسيا مونشنجلادباخ وتشير نتيجتها حتى الدقيقة 30 للتعادل السلبي.
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