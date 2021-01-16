لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها الأسبوع الجاري.. الدفاع والأمن القومي تناقش تعديل أحكام قانون المرور.. والاقتصادية تتناول قانون الصكوك السيادية

لجان البرلمان تحسم خطط عملها خلال الاسبوع الجاري

بعد غد..اقتصادية النواب تناقش قانون الصكوك السيادية..والإسكان تدرس مشروع قانون نقابة المهندسين

إسكان البرلمان تناقش قانون البناء الثلاثاء المقبل





تواصل لجان البرلمان إجتماعاتها غدا وخلال الاسبوع الجارى لمناقشة أجنداتها التشريعية و القوانين المدرجة على جدول أعمالها ، و تناقش اللجنة الاقتصادية مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





و تناقش لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

كما تناقش لجنة الخطة و الموازنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





كما تبحث لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.





كما تناقش لجنة الاسكان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





وتناقش اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب بعد غدا الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية





و تستكمل لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب بعد غدا الاثنين مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





و تستعرض لجنة التعليم و البحث العلمي بعد غدا الاثنين مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





و تبحث لجنة النقل و المواصلات رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.





و تستعرض لجنة الاسكان و المرافق العامة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذي ناقشته اللجنة ووافقت علية وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.





و تناقش اللجنة الدينية مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص(شئون الأزهر الشريف والتعليم الأزهرى وشئون دار الإفتاء المصرية)









وتناقش لجنة الاسكان و المرافق العامة و التعمير الثلاثاء المقبل استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 199 لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعه.





و تناقش لجنة النقل و المواصلات الثلاثاء رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.





و تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص(وزارة الأوقاف) و إقرار خطة عمل اللجنة.





كما تستكمل لجنة التعليم و البحث العلمي مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.