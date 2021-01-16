حسن وليد.. رجل مباراة مصر ومقدونيا في مونديال اليد

حصل حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر على لقب رجل المباراة في لقاء مصر ومقدونيا.





وفي الظهور الثاني له ببطولة العالم لكرة اليد، اكتسح المنتخب المصري منافسه منتخب مقدونيا بنتيجة 38-19، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.





وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، واستطاعوا إنهاء الشوط الأول بنتيجة 20-6، ومواصلة التألق وإمطار شباك مقدونيا بالأهداف في الشوط الثاني، والفوز بالمباراة بنتيجة 38-19 .





وقدم لاعبو المنتخب أداءً متميزًا على مستوى الدفاع والهجوم، وتنوع الجمل التكتيكية التي قدموها طوال دقائق المباراة، لتظهر المباراة بشكل فني رائع من جانب المنتخب الوطني، يطمئن الجميع على قدرة المنتخب على الوصول للأدوار المتقدمة بالبطولة، والتنافس على لقبها.





وبهذا الفوز يكون في حوزة المنتخب المصري 4 نقاط جمعهم بالفوز على تشيلي في افتتاح المونديال، والفوز على مقدونيا اليوم، ليضمن التأهل للدور الرئيسي للبطولة، ويتوقف تحديد متصدر المجموعة على نتيجة مصر والسويد في مباراتهما المرتقبة بعد غد الاثنين.





وخاص منتخب مصر مباراته أمام مقدونيا الشمالية بقائمة ضمت كلًا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.