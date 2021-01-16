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مفاجأة بدون التحديث.. هذه المعلومات يعرفها واتساب عن مستخدميه

السبت 16/يناير/2021 - 08:43 م
الواتساب
الواتساب
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محمد القاضي

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا يوضح المعلومات التي يعرفها تطبيق "الواتساب"، عن مستخدميه.


وأوضح التقرير، أن العالم بأسره يتحدث عن "الواتساب"، والسبب الخوف من استخدام التطبيق لمعلومات المستخدمين الشخصية لصالح مالك تطبيق "فيسبوك".

وأشار التقرير إلى أن "واتساب"، تراجع عن تحديث مثير للجدل، لكن هناك معلومات يعرفها "واتساب"، عن مستخدميه، وهي رقم الهاتف ورقم الـ "ip address"، الذي يتم الاتصال من خلاله، وأرقام جميع الأشخاص علي قائمة الاتصال، وليس المعلومات الأخرى المخزنة علي الهاتف.

وتابع التقرير أن "واتساب"، يعرف عن مستخدميه أيضا، الاسم والصورة، وكلاهما له علاقة وثيقة بمفهوم الخصوصية، كما يعرف أيضا وضع المستخدم إذا كان متوفرا أو غير متوفر، ولكن لا يخزن التطبيق الموقع الذي يوجد فيه المستخدم، كما يسجل أيضا نوع هاتف المستخدم.
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