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مصطفى وزيري: سقارة لم تبح حتى الآن بأسرارها ..فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 08:55 م
مصطفي وزيري
مصطفي وزيري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أن سقارة على مدار الـ4 سنوات الماضية قدمت الينا العديد من المفاجآت التي أبهرت العالم أجمع، مؤكدا على أننا اكتشفنا بعض الآبار والتوابيت الاثرية التي تعود للعصر الحديث .

وأضاف مصطفي وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، مايميز هذا الكشف الأثري هو ان اغلب التوابيت التي تم اكتشافها يعود إلى الدولة الحديثة وهذا الكشف اضافة مهمة جدا، مؤكدا ان منطقة سقارة منطقة بكر ولم تبح بأسرارها حتى الآن .

واوضح مصطفي وزيري ، ما نراه فوق سطح الأرض في منطقة سقارة لا يتعدي 10% او 15% مما يحويه باطن الأرض من آثار والدليل علي  ذلك هو استمرارية الاكتشافات في هذه المنطقة .

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