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رياضة

#منتخب مصر يتصدر تويتر بعد الفوز على مقدونيا في بطولة كرة اليد

السبت 16/يناير/2021 - 08:47 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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مصطفى كرم
دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #منتخب_ مصر بعد فوز المنتخب المصري لكرة اليد على منتخب مقدونيا وتأهله للدور الرئيسي من بطول العالم لكرة اليد. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏منتخب مصر يلقن منتخب مقدونيا درسًا قاسيًا في كرة اليد ويكتسحها 38-19 بأداء رجولي وعاااااالمي لتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.. مبروك يا مصريين" و"‏منتخب مصر لكرة اليد عظيم جدًا برافووو يا رجالة".

وقال آخرون: "‏نهاية مباراة منتخب مصر ومقدونيا في كأس العالم لليد بفوز منتخبنا 19/38 مبروك لمنتخبنا وعقبال البطولة إن شاء الله" و"‏منتخب مصر لكرة اليد يتأهل للدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد مبرووووووك يا رجااااالة وباذن الله ربنا يكرمكم في اللي جاي" 
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