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رياضة

وزير الشباب يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد اكتساح منتخب مقدونيا 38 /19

السبت 16/يناير/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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ريهام بكير
‎هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة لاعبى منتخب اليد ، بعد فوزه على منتخب مقدونيا بنتيجة  ٣٨/١٩ فى المباراة الثانية له بالمجموعة السابعة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة  اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .

وانتهت نتيجة الشوط الاول بتفوق مصري بنتيجة ٢٠/٦ وسط سيطرة كبيرة من جانب منتخب الفراعنة، واستمرت السيطرة في الشوط الثاني حتي انتهت المباراة بنتيجة٣٨/١٩، وبذلك يتأهل المنتخب المصري للدور الرئيسي، دون انتظار نتيجة مباراته القادمة مع منتخب السويد بعد غد الاثنين. 

‎أشاد "صبحى" بالمستوي الفني والبدني للاعبي المنتخب الوطني طوال فترات المباراة، متمنيًا تحقيق العلامة الكاملة من النقاط بالمجموعة من خلال تحقيق الفوز علي منتخب السويد  ومن ثم إسعاد الجماهير المصرية باقتناص لقب البطولة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة و الحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمى والفني .

وضمت قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.

تجدر الإشارة أن مونديال اليد في نسخته ال27 يشارك به 32 منتخبًا من مختلف دول العالم لأول مرة، وتستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير 2021 بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات وأعضاء البعثات المشاركة بالبطولة.
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