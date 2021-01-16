«الديهي»: إثيوبيا دولة مزعجة ومعتدية ومراوغة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السودان أكدت أنها لن تسمح لإثيوبيا بفرض سياسية الأمر الواقع حول سد النهضة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن إثيوبيا دولة مزعجة ومعتدية ومراوغة وليس لديها إرادة سياسية وقدرة على اتخاذ قرار، وجميع الحلول مطروحة في التعامل معها، مشددًا على ضرورة احترام إثيوبيا للقوانين الدولية في حدودها مع جيرانها أو فيما يتعلق بإقامتها للسدود دون تنسيق مسبق مع دول المصب، معتبرًا أن ما تقوم به إثيوبيا في ملف سد النهضة نوع من البلطجة، مشددًا على أن جنوب إفريقيا فشلت في إدارة ملف سد النهضة، متسائلًا: "هل لم تبذل جنوب إفريقيا الجهد المطلوب لحل الأزمة أم كان هناك هوى لديها لعدم التوصل لحل؟" .





واستنكر، تصريح رئيس أركان الجيش الإثيوبي أن موضوع التعديات على الحدود مع السودان لا يمكن اعتباره احتلالًا، معقبًا: "نكتة أمال ده اسمه إيه، بماذا نسمي التواجد الإثيوبي على الأراضي السودانية؟".



