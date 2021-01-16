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رياضة

فرنسا تسحق النمسا 25/35 بمونديال اليد

السبت 16/يناير/2021 - 08:46 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة

واصل منتخب فرنسا لكرة اليد تألقه فى بطولة العالم لكرة اليد بالتغلب على النمسا بنتيجة  25/35  بمنافسات المجموعة الخامسة، التى تقام مبارياتها بصالة حسن مصطفى باكتوبر. 

وتمكن لاعبو فرنسا من احكام سيطرتهم على المباراة والفوز بفارق 10  أهداف عن المنافس النمساوى .

 وكان منتخب فرنسا فاز فى المباراة الأولى على النرويج بنتيجة 28/24   

ويعد منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بلقب المونديال حيث توج به 6 مرات من اصل 26 بطولة تمت اقامتها ، ويليها منتخب السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما بينما يعد الدنمارك هو حامل اللقب الاخير من البطولة .

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