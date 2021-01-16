فرنسا تسحق النمسا 25/35 بمونديال اليد





واصل منتخب فرنسا لكرة اليد تألقه فى بطولة العالم لكرة اليد بالتغلب على النمسا بنتيجة 25/35 بمنافسات المجموعة الخامسة، التى تقام مبارياتها بصالة حسن مصطفى باكتوبر.





وتمكن لاعبو فرنسا من احكام سيطرتهم على المباراة والفوز بفارق 10 أهداف عن المنافس النمساوى .





وكان منتخب فرنسا فاز فى المباراة الأولى على النرويج بنتيجة 28/24





ويعد منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بلقب المونديال حيث توج به 6 مرات من اصل 26 بطولة تمت اقامتها ، ويليها منتخب السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما بينما يعد الدنمارك هو حامل اللقب الاخير من البطولة .



