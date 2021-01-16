بتنزل من البيت كتير.. بائع يقتل ابنته ويلقى بجثتها على الطريق بالقليوبية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز مقتل سيدة بالقليوبية.





تبلغ لمركز قليوب أمن القليوبية بالعثور على جثة ربة منزل 21 سنه مُقيمة دائرة المركز ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.





توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بائع متجول 48 سنه مُقيم بذات العنوان.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لاعتياد ابنته الغياب عن المنزل - حسبما افاد.





قرر المتهم المذكور بقيامه باصطحاب ابنته إلى خارج المنزل بزعم التحدث إليها وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام بالإجهاز عليها وطرحها أرضًا والتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقًا مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وتخلص من السكين بإلقائها بأحد المصارف المائية .



