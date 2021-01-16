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توك شو

معنديش حاجة أخبيها.. وزير قطاع الأعمال: لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات أخرى

السبت 16/يناير/2021 - 09:13 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات اخرى، وأغلب العمالة إدارية، مضيفا:" نحن متخمين بالعمالة الإدارية".

وأضاف  هشام توفيق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "معنديش حاجة أخبيها وسأتجه إلى مجلس النواب لشرح الأمر أمام أعضاء النواب ".

وأوضح هشام توفيق:"  مرتاح نفسيا لقرار تصفية مصنع الحديد والصلب في حلوان، وقرار التصفية فني بحت، ولا مجال للعواطف".

ونوه هشام توفيق: "لا أتعمد تصفية شركة الحديد والصلب، وهناك أسباب وراء التصفية"، مضيفا: "التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحديد والصلب قديمة للغاية، وتعتبر تكنولوجيا عام 1960، ولم تعد تواكب التكنولوجيا الحديثة".

 وأكمل هشام توفيق:"   مصنع الحديد والصلب في حلوان يستهلك كميات كبيرة من الفحم، وكان لابد من إحلال مصنع الحديد والصلب في حلوان منذ 20 عاما "، مضيفا:": هدفي هو مواكبة الشركات  للتكنولوجيا الحديثة في مختلف أنحاء العالم".
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