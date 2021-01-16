معنديش حاجة أخبيها.. وزير قطاع الأعمال: لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات أخرى

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات اخرى، وأغلب العمالة إدارية، مضيفا:" نحن متخمين بالعمالة الإدارية".
وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "معنديش حاجة أخبيها وسأتجه إلى مجلس النواب لشرح الأمر أمام أعضاء النواب ".
وأوضح هشام توفيق:" مرتاح نفسيا لقرار تصفية مصنع الحديد والصلب في حلوان، وقرار التصفية فني بحت، ولا مجال للعواطف".
ونوه هشام توفيق: "لا أتعمد تصفية شركة الحديد والصلب، وهناك أسباب وراء التصفية"، مضيفا: "التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحديد والصلب قديمة للغاية، وتعتبر تكنولوجيا عام 1960، ولم تعد تواكب التكنولوجيا الحديثة".
وأكمل هشام توفيق:" مصنع الحديد والصلب في حلوان يستهلك كميات كبيرة من الفحم، وكان لابد من إحلال مصنع الحديد والصلب في حلوان منذ 20 عاما "، مضيفا:": هدفي هو مواكبة الشركات للتكنولوجيا الحديثة في مختلف أنحاء العالم".