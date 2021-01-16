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الديهي عن إنشاء مدينة مصرية لصناعة الذهب: الرئيس السيسي يبحث عن حلول جذرية للمشكلات

السبت 16/يناير/2021 - 08:56 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن مصر لها تاريخ في المشغولات الذهبية بأحدث ما يكون في العالم، منوهًا بأن الرئيس وجه بتوطين صناعة الذهب في مصر على غرار مدينة الأثاث ومدينة الجلود، ومدينة الادوية.

وأشار إلى أن ذلك يرفع مكانة مصر، منوهًا بأننا لدينا مناجم للذهب واستكشافات، وبالتالي فإن وجود مدينة لصناعة الذهب بها مصانع ومدارس لتعليم هذه الحرفة؛ يساهم في جعل مصر سوقا رائدة لهذه الصناعة، ويفتح مجالات للعمل أمام الشباب، ويجعل هناك حالة رواج لصناعة الذهب خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يبحث عن حلول جذرية لجميع المشكلات.
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