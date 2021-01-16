الديهي عن إنشاء مدينة مصرية لصناعة الذهب: الرئيس السيسي يبحث عن حلول جذرية للمشكلات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن مصر لها تاريخ في المشغولات الذهبية بأحدث ما يكون في العالم، منوهًا بأن الرئيس وجه بتوطين صناعة الذهب في مصر على غرار مدينة الأثاث ومدينة الجلود، ومدينة الادوية.



