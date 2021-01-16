بيطري الوادي الجديد : حملات مكثفة على محلات اللحوم والدواجن

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد ، حملات مكثفه للمرور على محال اللحوم والدواجن للتأكد من سلامة المعروض أمام المواطنين.





وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد إن الحملات تتم بشكل مكثف ودوري، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي، الجديد.





وأشار إلى مديرية الطب البيطري تكثف من حملات التفتيش والمرور علي محلات الجزارة وبيع الدواجن والمجمدات للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وحماية صحة المواطنين.





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وكانت مديرية الطب البيطري كرمت 3 أطباء بيطريين لتميزه في أداء العمل بمركز الداخلة، وقال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد إنه تم تكريم الأطباء الثلاثة بإدارة الداخلة البيطرية لتميزهم العمل.





وأضاف أن الأطباء نجحوا فى حملات التلقيح الصناعي للماشية والتي تهدف لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بالإضافة للتميز فى تحصين الماشية ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض الوبائية التي تصيب الماشية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.





أوضح أنه جرى تكريم كل من الدكتور محمد أمام سنوسى، رئيس وحدة قرية المعصرة البيطرية، والدكتور صلاح محمد محمد عبدالعال، رئيس وحدة قرى عزب القصر، والدكتور خلاف أحمد عمر رئيس وحدة قرى الموشية بمركز الداخلة.





من جانب اخر التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث مشروعات التوسع الأفقي و آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلى حيث تستهدف المحافظة تطوير مساحة ٢٠٥ ألف فدان.





كما بحث القصير والزملوط سبل دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، و آليات التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكي التكاملي واستثمار الأحواض والمزرعة السمكية التابعة للوزارة.





وكان اللواء محمد الزملوط أعلن في وقت سابق تكليف رؤساء المراكز للمرور الدوري وسرعة حصر هذه الأراضي، وتشكيل لجان، وتنفيذ إزالات فورية للزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه خاصة الأرز وإدراجها ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات وذلك لعدم الالتزام بالقرارت الصادرة من وزارتي الري والزراعة والخاصة بحظر زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه وتؤثر على المخزون الجوفي.