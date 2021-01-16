ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل الله بعد الفوز على مقدونيا : كرة اليد المصرية قيمة رياضية عالمية

السبت 16/يناير/2021 - 09:18 م
مباراة مصر ومقدونيا
مباراة مصر ومقدونيا
Advertisements
يسرى غازى
أشاد الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي بالمستوى الذي وصلت إليه كرة اليد المصرية بعد التغلب على منتخب مقدونيا والتأهل الى الدور الرئيسي في كأس العالم الذي تستضيفه القاهرة حتى نهاية شهر يناير الجاري.

قال الدكتور محمد فضل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": كرة اليد المصرية قيمة رياضية عالمية.

‎كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه التهنئة إلى لاعبي منتخب اليد ، بعد فوزه على منتخب مقدونيا بنتيجة  ٣٨/١٩ فى المباراة الثانية له بالمجموعة السابعة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة  اليد، التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم .

وانتهت نتيجة الشوط الاول بتفوق مصري بنتيجة ٢٠/٦ وسط سيطرة كبيرة من جانب منتخب الفراعنة، واستمرت السيطرة في الشوط الثاني حتي انتهت المباراة بنتيجة٣٨/١٩، وبذلك يتأهل المنتخب المصري للدور الرئيسي، دون انتظار نتيجة مباراته القادمة مع منتخب السويد بعد غد الاثنين.

‎أشاد "صبحى" بالمستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب الوطني طوال فترات المباراة، متمنيًا تحقيق العلامة الكاملة من النقاط بالمجموعة من خلال تحقيق الفوز علي منتخب السويد  ومن ثم إسعاد الجماهير المصرية باقتناص لقب البطولة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمي والفني .

وضمت قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسرى – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.

تجدر الإشارة أن مونديال اليد في نسخته ال27 يشارك به 32 منتخبًا من مختلف دول العالم لأول مرة، وتستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير 2021 بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات وأعضاء البعثات المشاركة بالبطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يكتسح الجزيرة بدوري محترفي اليد

منتخب مصر يغلق صفحة اكتساح تشيلي بمونديال اليد ويبدأ الإعداد لمواجهة مقدونيا

وصول حافلة فراعنة اليد الى استاد القاهرة لمواجهة مقدونيا فى المونديال

شدد على ضرورة تطبيق إجراءات كورونا.. وزير الرياضة يشهد مباراة المنتخب الوطني ومقدونيا

مصر تتقدم على مقدونيا 20-6 في الشوط الأول من المباراة

تدريبات منتخب مصر قبل بدء الشوط الثاني أمام مقدونيا

ترشيحاتنا

خاص| خطوة وحيدة تفصل إنتقال حسام حسن للزمالك وإعارة مصطفى فتحي عربون اتفاق

فين سبحتك يا معلم أردوغان؟ ممثلة إباحية أمريكية في مسجد آيا صوفيا لتعليم الشباب التركي|شاهد

الخديوي هيولعها نار.. أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية في صورة

قرار عاجل بشأن الإسلام والمسلمين في فرنسا

دراسة: نقص هذا الفيتامين يصيبك بـ طنين الأذن

مفاجأة.. تركيا قد تغلق قاعدتها العسكرية بقطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي