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فن

فاطمة ناصر تخوض ثاني تجاربها الإنتاجية في الدراما التونسية

السبت 16/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تستعد الفنانة فاطمة ناصر للمشاركة في إنتاج مسلسل درامي تونسي جديد سيتم عرضه خلال شهر رمضان القادم على قناة التاسعة التونسية وقناة عربية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

المسلسل من تأليف رفيقة بوجدي، وهي تعتبر واحدة من أهم المؤلفين بتونس، ومن إخراج مراد بالشيخ الذي كان له تجارب درامية ناجحة، ويشارك في بطولة العمل فتحي الهداوي، فارس الاندلسي، وحيدة الدريدي، حلمي الدريدي، مرام بن عزيزة، سارة حناشي، ياسمين بوعبيد، بالإضافة إلى كوكبة أخرى من نجوم الدراما التونسية.

ويعد هذا العمل ثان تجربة إنتاجية تخوضها التونسية فاطمة ناصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل التونسي "نوبة" للمخرج والسيناريست عبد الحميد بوشناق، في كل دول المغرب العربي، حيث يصور أجواء الساحة الموسيقية الشعبية في تونس خلال فترة التسعينات التي شهدت أوج الانتاج الموسيقي التونسي ويجمع في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما أبرزهم فتحي الهداوي، كمال التواتي، الحبيب محنوش.

وأوضحت فاطمة أن نجاح أول تجربة إنتاجية شجعها على تكرارها، كما أكدت أنها مازالت تسعى لتحقيق حلمها بتسويق الأعمال التونسية عربيًا وعالميًا وعلى المنصات الإلكترونية العربية والعالمية.

قدمت فاطمة ناصر العديد من البطولات السينمائية والتليفزيونية بين مصر وتونس ودول عربية أخرى، وآخر أعمالها الفنية مسلسل "تحقيق"، الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.
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