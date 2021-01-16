برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بتأجيل تصفية شركة الحديد والصلب

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن شركة الحديد والصلب قلعة من قلاع مصر تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان لها دور محوري في الصناعة المصرية وتحقيق التنمية النهوض بالمجتمع.

وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه كان يتمنى أن يتم مناقشة موضوع تصفية شركة الحديد والصلب بعد استقرار البرلمان الجديد، حتى لا يدخل البرلمان في صدام مع عمال مصر قبل أن يبدأوا عملهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، يتحدث دائمًا عن التنمية المستدامة والصناعة الوطنية، والحديد والصلب أحد ركائز التنمية المستدامة، والسيسي يحترم العمال، منوهًا بأن الحكومة ستؤكد أنها غير مسئولة عن فساد المسئولين السابقين.



