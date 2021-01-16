ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بتأجيل تصفية شركة الحديد والصلب

السبت 16/يناير/2021 - 08:56 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن شركة الحديد والصلب قلعة من قلاع مصر تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان لها دور محوري في الصناعة المصرية وتحقيق التنمية النهوض بالمجتمع.
 
وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه كان يتمنى أن يتم مناقشة موضوع تصفية شركة الحديد والصلب بعد استقرار البرلمان الجديد، حتى لا يدخل البرلمان في صدام مع عمال مصر قبل أن يبدأوا عملهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، يتحدث دائمًا عن التنمية المستدامة والصناعة الوطنية، والحديد والصلب أحد ركائز التنمية المستدامة، والسيسي يحترم العمال، منوهًا بأن الحكومة ستؤكد أنها غير مسئولة عن فساد المسئولين السابقين.

وناشد عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة سبب تحقيق شركة الحديد والصلب خسائر حتى لا تتكرر في مصانع أخرى، منوهًا بأن حزب التجمع تقدم ببيان عاجل لوقف التصفية لحين تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب الخسائر، ومدى إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على أنهم لا يريدون إصدار أحكام سريعة ضد البرلمان بسبب موقف متسرع للحكومة، فإذا كان الحل الوحيد هو حل الشركة فلا بد من حماية العمال، مطالبًا وزير قطاع الأعمال بتأجيل قرار التصفية لدراسة بدائل وحلول أخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعددية الحزبية أبرزها.. كيف يختلف برلمان 2021 عن المجالس السابقة؟

بيانات مضللة.. تنسيقية شباب الأحزاب ترد على تقرير البرلمان الأوروبي بـ 5 لغات.. فيديو

مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة شركة الحديد والصلب.. فيديو

رئيس اتحاد العمال: شركة الحديد والصلب توفر أنابيب الأكسجين للدولة.. ومستحقات الغاز والكهرباء سبب المديونيات.. فيديو

لن يضار عامل.. أحمد موسى: الحديد والصلب أهم قلاع الصناعة مش مصنع خردة

مصطفى بكري يتقدم باستجواب لـ وزير قطاع الأعمال بسبب الحديد والصلب

ترشيحاتنا

دراسة: نقص هذا الفيتامين يصيبك بـ طنين الأذن

مفاجأة .. اكتشاف فيروس كورونا على الآيس كريم

رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

إجراء عملية ولادة لسيدة حامل مصابة بكورونا بمستشفي العزل بالشرقية

بعد عودتها إلى مصر.. ميار الببلاوي تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وعكتها الصحية

مفيش حاجة اسمها سوء تفاهم.. تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي