رئيس مدينة كوم حمادة يكشف مصير الشيش المصادرة من المقاهي المخالفة ..فيديو

قال العميد عبد الله المليجي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، إنه منذ بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا وعند صدور قرارات مجلس الوزراء قمنا بعمل حملات ولجان تفتيش على المقاهي وقاعات الأفراح والمطاعم وغيرها .





وأضاف المليجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، عند التفتيش علي قاعات الافراح والمقاهي المخالفة نقوم بمصادرة الأشياء المخالفة بها مثل الشيش كما ان هناك مقاهي صدر لها قرار غلق لعدة أيام بسبب مخالفتها إلى قرارات مجلس الوزراء .



