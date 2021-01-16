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فن

هنغنيها في حفلة سوا.. أصالة تشيد بأغنية رامي صبري الجديدة شطبنا

السبت 16/يناير/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أشادت الفنانة أصالة بأغنية رامي صبري الجديدة "شطبنا" والذي يستعد لطرحها غدًا الأحد.

علقت أصالة على برومو الأغنية قائلة: " ألّف مليار مبروك على الأغنيه الرّهيبه وقريبًا حنغنّيها بشي حفله سوا منّ كتر ماحبيتها وقت سمّعتني ياها .. مبروك يافنّان يادؤوب يا مذوق بإختياراتك .. مبروك أخي ورفيقي الغالي".

يذكر أن نشرت الفنانة أصالة رسالة لابنتها شام الذهبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

كتبت أصالة : حلّم وبيتحقّق ومُكافأه منّ ربّ العالمين وبحصد معها أحلى من الّلي زرعته .. عطيتها حُبّ وعطتني فخر .. عطيتها أمان عطتني وفا.. عطيتها وعد وعطتني أملّ .. أمّي الّلي بتعاملني وكأنّي وحيدتها .. بتطمنّي حتّى لمّا بتزعلّ منّي لأنّها ولا لحظه حسّت إنها بتقدر تبعدّ عنّي .. شكرًا ياملاكي على هالهديّه الّلي مابعدا هديّه .. شكرًا لآخر لحظه بعمّري على كلّ لحظة فرح وسكينه وإمتنان بحسّهم معك .. ياأغلى منّ روحي ومنّ نفسي".

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