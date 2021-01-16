برلماني: العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تسير في الاتجاه الصحيح

قال النائب حسام زكي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العلاقات الاقتصادية مع اليابان، ممتدة الجذور لأكثر من قرن من الزمان في كافة مناحي الحياة، وهي بدأت حتى قبل البعثة اليابانية في مصر ، مطلع القرن الماضي.





وأضاف البرلمانى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان تلك العلاقات تظهر ايضا في إطار الدعم الفني والمادي الذي تقدمه الحكومة اليابانية لمصر بصفة دائمة، فى جوانب كثيرة منها التعليمي والتاريخي وكذلك الصحي والذي تتعلق به الاتفاقية التي تمت مناقشتها اليوم باللجنة.





وأشار زكي ، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز المليار ونصف المليار دولار والذى نتمنى أن يزيد في الأعوام المقبلة ، بجانب عمل حوالي 50 شركة يابانية في مصر.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية ، أن دولة اليابان تساهم ايضا في أعمال تطوير وإنشاء محطات المترو سواء الخط الرابع أو الخطوط الموجودة بالفعل.





يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، وافقت اليوم علي اتفاقية بين الحكومة المصرية و اليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر " تايب ".