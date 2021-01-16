رجالتنا بتلعب حلو والتنظيم ناجح وفريد.. أحمد موسى يشيد بأداء منتخب مصر في مونديال اليد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر لكرة اليد فاز على نظيره المقدوني في بطولة كأس العالم لكرة اليد بنتيجة 38 - 19 .





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رجالتنا بيلعبوا حلو والبطولة عالمية بجد ".





وتابع :" عايزك تشوف مباريات كأس العالم لكرة اليد وبالأخص مباراة المغرب والجزائر التي حدث فيها ريمونتادا للجزائر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" بطولة كأس العالم لكرة اليد نجحت على ارض مصر والتنظيم فريد، و مصر أصبحت تجربة ونموذجا لأي دولة ترغب في تنظيم بطولة لها خاصة نظام الفقاعة الصحية، وقطر سوف تطبيق تجربة مصر في تنظيم كأس العالم للاندية".





وفي الظهور الثاني له ببطولة العالم لكرة اليد، اكتسح المنتخب المصري منافسه منتخب مقدونيا بنتيجة 38-19، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.





وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، واستطاعوا إنهاء الشوط الأول بنتيجة 20-6، ومواصلة التألق وإمطار شباك مقدونيا بالأهداف في الشوط الثاني، والفوز بالمباراة بنتيجة 38-19



