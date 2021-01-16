مثل السد العالي.. نشأت الديهي عن تصفية شركة الحديد والصلب: "ربنا ينتقم من الفشلة"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، قائلًا "أنا في صراع بين المنطق والعاطفة وأنا حزين لإغلاق هذا الصرح، فأنا دائمًا لدي حنين لما أنجزناه في فترة الاستقلال الوطني مثل مصانع الغزل والنسيج ومصنع الحديد والصلب، ومصانع النحاس المصرية، ربنا ينتقم من الفشلة الذين أداروا الشركة على مدار 20 عاما، ومن تركهم رغم فشلهم وتحقيق خسائر".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن شركة الحديد والصلب لها أهمية تاريخية وأقيمت عام 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهي شركة ملك للمصريين وليس إرث لـ "عبد الناصر"، منوهًا بأن الشركة صرح مصري وطني مثله مثل السد العالي، فإنشاؤها كان من أجل استقلال القرار السياسي المصري.



