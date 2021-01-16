عزب حجاج يتسلم عمله نائباً للمدير التنفيذي في الجبلاية خلال أيام

يتسلم الدكتور عزب حجاج، مدير لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة مهام عمله بشكل رسمي فى منصب نائب المدير التنفيذي للجبلاية خلال أيام.





ومن المنتظر أن ينتهى الدكتور عزب حجاج من كافة الأمور العالقة فى الشأن التحكيمي وتسليم مقاليد الأمور إلى فريد سلطان الذي حل بديلا عنه فى لجنة الحكام بالتنسيق مع أحمد فاروق وشادى الشافعي كى يتسنى له تولى مهام منصب نائب المدير التنفيذى للاتحاد خلال الفترة القادمة.





وجاء اختيار الدكتور عزب حجاج فى منصب نائب المدير التنفيذى للجبلاية بعد قيام اتحاد الكرة باستبعاد مسئولى التحكيم من مناصبهم فى اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظات الذين لديهم أبناء أو أقارب من قضاة الملاعب وخروج الدكتور عزب حجاج من منصبه بعد إطاحة الجبلاية بمسئولى التحكيم فى اللجان الرئيسية والفرعية نظرا لوجود نجله حسام ضمن قائمة الحكام الحالية.



