لخداع المستهلكين.. لبنان يحذر من منتجات تركية وإسرائيلية

توجهت وزارة الصناعة اللبنانية في بيان، "إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول، إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني".





وأضافت وزارة الصناعة اللبنانية "إن هذا التعدي المستجد - القديم يعتبر احتيالا وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته. وستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الايعاز إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع، وصولا إلى مقاضاة الجهات الفاعلة".





وتابعت: "كما أن الوزارة ترى أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الاغلاق التي يمكن أن تتمدد، يضيف الى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية ويتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلا، بما يفيد المنافسين في الخارج في كسب هذه الأسواق".





وواصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء ارتفاعه في فترة الإغلاق التام بلبنان، إذ سجّل سعر الدولار صباح اليوم 8900 ليرة لبنانية.





من جانبها أعلنت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليوم السبت 16/1/2021 حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدًا أدنى والبيع بسعر 3900 حدًا أقصى، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة النهار اللبنانية.





كانت السلطات اللبنانية قررت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من الخميس الماضي، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



