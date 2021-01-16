بعد رفع كفاءته.. استاد أسوان يقترب من استقبال مباريات النادي في الدوري الممتاز

اطمأن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان على جاهزية ستاد أسوان، والصورة الحضارية التى وصل لها؛ لاستقبال مباريات الفريق بالدورى الممتاز .





وأكد رئيس نادي أسوان على جاهزية ستاد أسوان والصورة الحضارية التى وصل لها ،من تطوير كافة مرافق وخدمات ستاد أسوان وعلى رأسها أرضية الملعب بعد رفع كفاءتها بإستخدام أحدث الأساليب والخبرات الزراعية والعلمية التى إستخدمتها الشركة المسئولة عن إدارة ستاد أسوان فى وقت قياسى وبإحترافية كبيرة، ستساعد وتساهم فى إقامة مباريات النادى بالدورى الممتاز فى أقرب وقت ممكن، بعد موافقة الجهات الأمنية ولجنة المسابقات بإتحاد الكرة .



