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فن

درة وأحمد عاطف وكمال عبدالعزيز وعبد الرحيم كمال أعضاء لجنة تحكيم مهرجان أفلمها السينمائي

السبت 16/يناير/2021 - 09:38 م
درة
درة
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محمد نبيل
أعلنت إدارة مهرجان أفلمها السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في دورته الأولى برئاسة الفنانة سماح أنور ، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الجديدة ومن المقرر انطلاق فعالياتها فى الفترة من 28 يناير وتستمر حتى 4 من شهر فبراير المقبل ، لجميع الأعمار فى مصر وانحاء العالم ، تحت شعار " سينما المرأة "، وتضم لجنة التحكيم كلا من الفنانة التونسية درة ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج احمد عاطف .

وتم فتح باب التسجيل مع بداية شهر يناير من خلال الرابط الخاص  https: www.aflemhaeg.com   لجميع الأعمار فى مصر وانحاء العالم، تحت شعار " سينما المرأة " بشرط ألا تحتوى هذه الأعمال علي عنف او سلوكيات هدامة، أو ازدراء للاديان وسوف يتم استبعاد الأعمال التي تخالف ذلك ، على أن يتم تلقى الطلبات حتى 22 من شهر يناير الجارى.

جدير بالذكر أن هذه الدورة الجديدة تأتى ضمن  المبادرات الرئاسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الانتماء للوطن والارض عند مختلف الأطياف للشباب المصري من خلال الجهود المبذولة من الدولة في جميع القطاعات دون استثناء بادئة بالإصلاح والتوعية ، لمحاربة الفكر الظلامي بتوفير فرص كبيرة وعديدة للشباب المصري المبدع لبدء مستقبل كريم وحقيقي يكون فيصل النجاح فيه هو الكفاءة والجدية والعمل.

ومن المُقرر تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في حفل افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهم من أبرز الفنانين المُساندين للسينما المستقلة.

 مهرجان أفلمها من المقرر إقامته  أونلاين  بشكل وصبغة فنية واعلامية غير مسبوقة من قبل في العالم سواء المصري او حتي العربي كما يسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكتاب سيناريو ومديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال اقامة العروض والفعاليات والندوات والورش اون لاين لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التى تمثل حافزا كبيرا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوي العالم. 
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