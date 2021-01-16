خبير معلومات يحذر من كارثة اختراق شركات البيع بالتقسيط وإرسال رسائل للأفراد

علق الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن اختراق إحدى شركات البيع بالتقسيط وإرسال رسائل للأفراد.





وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تسريب البيانات لا يحدث في مصر فقط ولكنها تحدث علي مستوي العالم".





وأشار الى "سبب الاختراق أن الشركات تعتمد علي ما يسمي بالطرف الثاني أو الثالث، لأن معظم الشركات تعتمد علي طرف ثان وهي شركات تقدم خدمات عن طريق إرسال رسائل للأفراد"، موضحا: "الشركة لم تأمن السيرفر والخدمات الإلكترونية وبالتالي أصبحوا عرضة للاختراق، ويكونوا مستهدفين ومن الممكن أن يتطور الموضوع إللي الإبتزاز".





وتابع: "أي سيرفر يتم اختراقه ممكن يصل إلي معلومات وبيانات المستخدمين التابعين للشركة الأم من الممكن أن يتسبب في جريمة"، مؤكدا: "تسريب المعلومات أزمة كبيرة من الممكن أن تتسبب في كارثة لأنه يتمكن من الاطلاع علي أرقام وبيانات المستخدمين".