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رياضة

مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة إنبي

السبت 16/يناير/2021 - 09:31 م
تدريبات الاتحاد السكندري
تدريبات الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أجرى الاتحاد السكندري مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد وذلك قبل مواجهة إنبي  يوم الأثنين المقبل ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعهم من 6 مواجهات (فاز 2 وتعادل 2 وخسر 2)، وسجل زعيم الثغر خلالهم 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وفي سياق آخر ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن تراجع مصطفي فتحي لاعب نادي الزمالك عن الإعارة لصفوف البنك الأهلي بعد حديث حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع لاعب الزمالك من أجل الإعارة لصفوف زعيم الثغر .

وعلم صدي البلد أن العميد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري لم يتحدث مع مصطفي فتحي لاعب نادي الزمالك من أجل التراجع عن الانضمام لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز نظرا لاحتياج زعيم الثغر لخدمات اللاعب .

وعبر حسام حسن عن غضبه الشديد تجاه الزج باسمه في بعض الصفقات التي تحدث داخل صفوف الأندية المصرية .

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد لايبرم بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، نظرا لتواجد أكثر من لاعب في كافة مراكز الفريق ووفقا للرؤية الفنية  للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن .

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