ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد

السبت 16/يناير/2021 - 09:42 م
ميناء دمياط يستقبل
ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد
Advertisements
زينب الزغبي
صرح اللواء اركان بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، انه استكمالًا لخطة ميناء دمياط للحفاظ على أعماق الممر الملاحى وحوض الدوران 16 مترًا وطبقًا للمتابعة الدائمة والمستمرة للوقوف على مدى ملائمتها لاستقبال ومغادرة السفن ذات الغاطس الكبير بصوره آمنة، استقبلت الميناء الكراكة ( عبور بورسعيد ) من على متن أحد الوحدات البحرية الخاصة بهيئة الميناء .

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط ،انه تابع بداية عملها فى الممر الملاحى، وستقوم بإزالة نواتج الاطماء من الممر للحفاظ على عمقه وصلاحيته وذلك على عدة مراحل.

وأشار عوض، إلى أنه قام بجولة بحرية لمتابعة أعمال المشروعات الجارية وعمليات الشحن والتفريغ بأرصفة الميناء المختلفة.

وتابع بان هيئة ميناء دمياط تحرص دائما على التطوير واستقبال السفن العملاقة وتم تطوير الغاطس لاستقبال السفن العملاقة.

اقرأ أيضا:
ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد
ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد
ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد
ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع في ميناء الإسكندرية

بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين

رغم سوء الطقس ..ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

صوروه عاريا.. سيدة تستدرج شابا من فيسبوك لممارسة الرذيلة

انتبه .. 10 أعراض تؤكد إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

مصطفى فتحي إعارة لـ سموحة عربون محبة لصفقة حسام حسن

أخبار نجوم المزيكا: زفاف نادر حمدي.. تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة.. أحقية محمد منير في غناء فينك يا حبيبي

الأعراض صعبة.. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد