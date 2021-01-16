ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد

صرح اللواء اركان بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، انه استكمالًا لخطة ميناء دمياط للحفاظ على أعماق الممر الملاحى وحوض الدوران 16 مترًا وطبقًا للمتابعة الدائمة والمستمرة للوقوف على مدى ملائمتها لاستقبال ومغادرة السفن ذات الغاطس الكبير بصوره آمنة، استقبلت الميناء الكراكة ( عبور بورسعيد ) من على متن أحد الوحدات البحرية الخاصة بهيئة الميناء .





وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط ،انه تابع بداية عملها فى الممر الملاحى، وستقوم بإزالة نواتج الاطماء من الممر للحفاظ على عمقه وصلاحيته وذلك على عدة مراحل.





وأشار عوض، إلى أنه قام بجولة بحرية لمتابعة أعمال المشروعات الجارية وعمليات الشحن والتفريغ بأرصفة الميناء المختلفة.





وتابع بان هيئة ميناء دمياط تحرص دائما على التطوير واستقبال السفن العملاقة وتم تطوير الغاطس لاستقبال السفن العملاقة.





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