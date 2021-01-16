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مطاعم إيطاليا تدخل في عصيان مدني ضد كورونا .. شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 09:56 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا يوضح دخول عدة مطاعم في العاصمة الإيطالية روما في "عصيان مدني" ضدّ سياسة الإغلاق الحكومي، التي تفرضها السلطات بهدف احتواء فيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن بعض أصحاب المطاعم في روما تحدوا بشكل واضح القيود الحكومية المتبعة، وأبقوا أبواب مطاعمهم مفتوحة للزبائن فترة العشاء.

في منطقة روما، واعتبارًا من يوم السبت، اضطرت السلطات إلى حظر نشاط مطاعم الوجبات السريعة حيث تواصل البلاد مكافحة أعداد الحالات المتزايدة، تماما مثلما يحدث في جميع أنحاء أوروبا والعالم.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة الإيطالية،  الخميس، تسجيل 17 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و522 حالة وفاة بالفيروس. 

وأعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا،  الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكد سبيرانزا، أنه لا يوجد أى دلائل فى الوقت الراهن على انحسار وباء كورونا في البلاد.

ويمنح تمديد حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي نهاية يناير، صلاحيات أكبر للحكومة المركزية، لمحاولة كبح جماح الفيروس.

وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا، لمجلس النواب "الحكومة ترى أنه من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل. فهناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر".
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