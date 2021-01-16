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فن

توكلنا على الله.. أمينة خليل تخوض رمضان 2021 بـ خلي بالك من زيزي

السبت 16/يناير/2021 - 09:39 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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آيه عاطف
كشفت الفنانة أمينة خليل، خوضها السباق الرمضاني 2021، بمسلسل "خلي بالك من زيزي".

وقامت أمينة بنشر صورة من كواليس العمل من خلال الأستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام" وعلقت قائلة: "توكلنا على الله".

بينما كتب المنتج عبدالله أبو الفتوح، عبر حسابه الرسمي:"بِسْم الله توكلنا علي الله. مسلسل "خلي بالك من زيزي" رمضان ٢٠٢١ علي MBC مصر أن شاء الله".

يذكر أن شاركت أمينة خليل مؤخرًا في بطولة فيلم "توأم روحي" والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه بعد أزمة فيروس كورونا في السينمات بعدما تم تأجيله.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.



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