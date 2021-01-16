دورات مجانية حول أساسيات البرمجة لطلاب جامعة حلوان بنظام الأون لاين

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد .





وقد وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب .





وفى هذا الاطار صرح مسؤلى اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان عن دورات تدريبية للطلاب المهتمين بالتكنولوجيا و الكمبيوتر فى اساسيات البرمجة و علوم الحاسب بمساعدة اتحاد طلاب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بالجامعة .





وأشار اعضاء اتحاد الطلاب ان هذه الدورات سيتم تنفيذها بنظام الاون لاين عبر برنامج ميكروسوفت تيمز ،و انها ستكون مجانية .





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وأن هذه الدورات يتم اقامتها بهدف تنمية قدرات الطلاب و تزويدهم بالخبرات التى يحتجونها بسوق العمل .



