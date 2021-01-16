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فن

مفيش حاجة اسمها سوء تفاهم.. تامر حسين يرفض اعتذار رامي صبري

السبت 16/يناير/2021 - 09:40 م
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الشاعر تامر حسين، عن إستيائه الشديد من بوست رامي صبري، الأخير بشأن أزمتهما الأخيرة وذلك بسبب عدم توضيحه حقيقة الأمور للجمهور بشكل واضح.

قال تامر حسين،: "لم يتم الإعتذار عن (الإتهام الباطل ) ومفيش حاجه اسمها سوء تفاهم  (سوء تفاهُم من طرفك) مش من طرفنا مش عيب انك تقول بتعتذر انها ماكنتشى اغنيتك وانك غلطت فى حقنا وقلت كلام لا أساس له من الصحة  الناس محتاجه تتأكِد مين على حق وصاحب الحق بمجرد إعترافك بالغلط حايتم التنازل عن أى إجراء قانونى خدناه ضدك بسبب إنك بتكابِر".

وتابع قائلًا: " لو فعلا أصحابك وعشرة عُمرك وباقى ع الإنسانيات قول كلمة حق..  مين فينا وعدك انها أغنيتك؟؟؟ .. انت عارف انها مش ليك ياريت مايكونش البوست ده عشان اغنية نازله لك ومش عايز حد يهاجمها".

بينما اختتم حديثه قائلًا": " لازم نحترم عقول الناس اكيد احنا مش كل البوستات .. بنجرى ورا ضلال احنا بنثبت الحق للجمهور المحترم اللى واثق فى أخلاقنا".
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