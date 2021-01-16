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توك شو

آمنة وفعالة.. طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا الحاصلة على إجازة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 10:07 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور اشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، إن مخاوف شعوب العالم من لقاحات فيروس كورونا طبيعية؛ لأنه عقار جديد.

وأضاف  أشرف عمر   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   هناك  إجازة مؤقتة للاستخدام الطارئ لأكثر من لقاح لفيروس كورونا".

وأوضح أشرف عمر:"  الحديث العملي يؤكد ان اللقاحات التي حصلت على إجازة؛ آمنة وفعالة، وكلما مر الوقت على استخدامها؛ ستظهر النتائج ويتم تقييمها".

 وأكمل اشرف عمر:"   الحصول على اللقاح لا يوفر مناعة بشكل مطلق من الاصابة بفيروس كورونا، ولكنه يعطي الجسم فرصة لمواجهة فيروس كورونا حال الاصابة به، وخفض المضاعفات المترتبة عليه".

 وأشار اشرف عمر إلى أنه من الممكن أن يكون الفرد حاملا للفيروس حتى بعد الحصول على اللقاح   ويكون مصدر عدوى لغيره لم يحصل على التطعيم ، والتطعيم يوفر مناعة ليست مطلقة ولكنها لمدة معينة ".
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