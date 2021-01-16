اتحاد طلاب تربية حلوان ينظم دورات تدريبية بالجرافيك

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب .
أعلن مسئولو اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان عن دورات تدريبية للطلاب المهتمين بمجالات التصوير و النحت و الجرافيك فى مجال الجرافيك بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الفنون التطبيقية ، كنوعا من تبادل الخبرات بين الطلاب للارتقاء بالمستوى العلمى لهم و تعلم مهارات مختلفة تفيدهم فى سوق العمل.
وأشار اعضاء اتحاد الطلاب ان هذه الدورات سيتم تنفيذها بنظام الاون لاين عبر برنامج ميكروسوفت تيمز ،و انها ستكون مجانية .
يذكر انه قد أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.
وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.
- بيان تقديرات.
- أصل شهادة الميلاد.
- صورة البطاقه الشخصية.
- عدد (٦) صور شخصية.
- الموقف من التجنيد للذكور.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.