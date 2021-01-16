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توك شو

أكبر صفقة| خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة خطيرة عن تطبيق واتساب

السبت 16/يناير/2021 - 10:00 م
الواتس اب
الواتس اب
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إبراهيم القادري
قال المهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، إن تأجيل شركة واتس اب إجراء التحديث الخاص بها؛ جاء نتيجة الضغط الإعلامي، بالإضافة إلى ردود أفعال المستخدمين القوية على السوشيال ميديا في جميع أنحاء العالم، لافتا الي ان الحصول على معلوماتك من قبل الواتس اب، لا يتم الا عن طريق موافقة المستخدم.

وأضاف وليد عبد المقصود خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي الواتس اب كان يتم بيعها الى الفيس بوك، لافتا إلى أن يوم 15 مارس القادم، هو من المفترض أن ينعقد أكبر صفقة بين الفيس بوك، واكبر مصانع الهاتف المحمول في العالم لبيع الـ"داتا"، وحتى تحصل هذه الشركة على البيانات من شركة فيس بوك فهي بحاجة لموافقة المستخدمين.

وأوضح وليد عبد المقصود ،: الاستشعارات المتواجدة في الموبايل تقوم بإرسال البيانات إلى الفيس بوك ومن هنا يعرف التطبيق ما حاجة جسمك إلى نوع العلاج اللازم وبعدها يظهر لك في الفيس بوك اعلان للعلاج .

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