أكبر صفقة| خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة خطيرة عن تطبيق واتساب

قال المهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، إن تأجيل شركة واتس اب إجراء التحديث الخاص بها؛ جاء نتيجة الضغط الإعلامي ، بالإضافة إلى ردود أفعال المستخدمين القوية على السوشيال ميديا في جميع أنحاء العالم ، لافتا الي ان الحصول على معلوماتك من قبل الواتس اب ، لا يتم الا عن طريق موافقة المستخدم.





وأضاف وليد عبد المقصود خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي الواتس اب كان يتم بيعها الى الفيس بوك، لافتا إلى أن يوم 15 مارس القادم، هو من المفترض أن ينعقد أكبر صفقة بين الفيس بوك ، واكبر مصانع الهاتف المحمول في العالم لبيع الـ"داتا" ، وحتى تحصل هذه الشركة على البيانات من شركة فيس بوك فهي بحاجة لموافقة المستخدمين.





وليد عبد المقصود ،: الاستشعارات المتواجدة في الموبايل تقوم بإرسال البيانات إلى الفيس بوك ومن هنا يعرف التطبيق ما حاجة جسمك إلى نوع العلاج اللازم وبعدها يظهر لك في الفيس بوك اعلان للعلاج . وأوضحبإرسالإلىإلىاللازم