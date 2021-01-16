ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انقطاع مياه الشرب لمدة 3 أيام عن 9 مناطق بالفيوم

السبت 16/يناير/2021 - 10:07 م
محطة مياه
محطة مياه
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن قطع مياه الشرب لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح غدٍ الأحد، وحتى الواحدة صباح يوم الأربعاء، في 9 مناطق بالفيوم.

 

يأتى ذلك بسبب قيام وزارة الري بأعمال صيانة وإشغالات على بحر البنات بمركز إطسا، مما يتسبب في إيقاف محطات الشرب على بحر البنات التابع للمركز .

وأضاف درة  إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى  أبو جندير، عزبة شكري، أبو ديهوم، البرنس، الحجر، الريان، قليون، المقراني ،  وتوابعهم.

 

وأكدت رئيس  مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان أصدرته الشركة اليوم ، أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة من انقطاع مياه الشرب عنها .


اقرأ أيضًا:

 تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم


أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلال أمثل  حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال فترات الانقطاع.

 حيث يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكرة ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنين بالخدمة


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم ، عن  وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه الفيوم: وصول مواسير الصرف الصحي لقرية فرقص لاستكمال المشروع المتوقف

قطع المياه 24 ساعة في الفيوم.. اعرف المواعيد والمناطق

تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم

خطأ فني يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن الفيوم 8 ساعات أخرى

رئيس مياه الفيوم: المحطات تعمل بكامل طاقتها ونتعامل مع المواطن بشفافية

ينفذ بالمدارس.. مياه الفيوم تعقد اجتماعا للجنة مشروع "صحتهم مستقبلهم"

ترشيحاتنا

التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصل الدراسي الاول مع الثاني بالجامعات

كامل الوزير: القطار السريع يصل قنا وسفاجا وبنغازي

شريف دابو يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الدوري

أستاذ فيروسات يكشف تقنية جديدة تكشف كورونا في 20 دقيقة.. فيديو

موجز السوشيال ميديا: خالد الغندور يوجه رسالة لـ رمضان صبحي.. ومتابع يهاجم هنا شيحة

رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه