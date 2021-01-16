انقطاع مياه الشرب لمدة 3 أيام عن 9 مناطق بالفيوم

أعلن اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم ، عن قطع مياه الشرب لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح غدٍ الأحد، وحتى الواحدة صباح يوم الأربعاء، في 9 مناطق بالفيوم.

يأتى ذلك بسبب قيام وزارة الري بأعمال صيانة وإشغالات على بحر البنات بمركز إطسا، مما يتسبب في إيقاف محطات الشرب على بحر البنات التابع للمركز .

وأضاف درة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى أبو جندير، عزبة شكري، أبو ديهوم، البرنس، الحجر، الريان، قليون، المقراني ، وتوابعهم.

وأكدت رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان أصدرته الشركة اليوم ، أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة من انقطاع مياه الشرب عنها .





ا قرأ أيضًا:

تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم





أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلال أمثل حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال فترات الانقطاع.





حيث يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكرة ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنين بالخدمة









أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم ، عن وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .

