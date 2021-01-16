أحمد موسى: حصول أردوغان على اللقاح الصيني أخرس قنوات الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان المتواجدة في تركيا شنت حملات تشكيك خاصة بحصول مصر على لقاح كورونا الصيني ومدى فعالية اللقاح الصيني .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تركيا تعاقدت على شحنات من لقاحات كورونا الصيني سينوفاك، مضيفا:" البرازيل أعلنت أن فعالية سينوفاك 50 % وتعتبر اقل من فعالية لقاح سينوفارم الذي حصلت عليه مصر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القنوات المعادية لم تتحدث عن وصول اللقاح الصيني سينوفاك إلى تركيا لكن تلك تحدثوا على لقاح سينوفارم الذي وصل مصر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان حصل على اللقاح الصيني سينوفاك ولا يستطيع أحد من قنوات الإخوان في تركيا التشكيك في فعالية اللقاح الصيني".



