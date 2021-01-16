ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: حصول أردوغان على اللقاح الصيني أخرس قنوات الإخوان.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 10:13 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  قنوات الإخوان المتواجدة في تركيا شنت حملات تشكيك خاصة بحصول مصر على لقاح كورونا الصيني ومدى فعالية اللقاح الصيني .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  تركيا تعاقدت على شحنات من لقاحات كورونا الصيني سينوفاك، مضيفا:" البرازيل أعلنت أن فعالية سينوفاك 50 % وتعتبر اقل من فعالية لقاح سينوفارم الذي حصلت عليه مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القنوات المعادية لم تتحدث عن وصول اللقاح الصيني سينوفاك إلى تركيا لكن تلك تحدثوا على لقاح سينوفارم الذي وصل مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان حصل على اللقاح الصيني سينوفاك ولا يستطيع أحد من قنوات الإخوان في تركيا التشكيك في فعالية اللقاح الصيني".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "قنوات الإخوان كانت تنشر حملات للتشكيك في المنظومة الصحية في مصر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسب الأوامر.. لماذا لم يسخر الإخوان من تعاقد تركيا لشراء لقاح صيني؟ لجان الجماعة تطلق أبواقها على مصر.. وسينوفارم تثبت فعالية عقارها بعد تجارب شملت 100 ألف متطوع

أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

أحمد موسى متسائلا: هل اللقاح الصيني حلال لـ تركيا وحرام على مصر.. فيديو

طبيب من ووهان: لقاح سينوفارم آمن وفعال وينتج أجساما مضادة 99%

أحمد موسى: مطلوب خطة واضحة لتوزيع لقاح كورونا.. فيديو

طبيب من أمريكا: القدرات العملية في مصر كبيرة وقادرة على التعامل مع كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: 887 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و54 وفاة

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية.. وتوجه رسالة إلى حورية فرغلي

رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

أخبار الفن| ميار الببلاوي تكشف تفاصيل وعكتها الصحية.. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا .. ممثلة أفلام إباحية تثير الجدل بـ صورة داخل مسجد

خاص | أول رد من سانت إيتيان بعد رفض الزمالك اعتذار النادي

لا تزال بالعناية المركزة.. ابنة عبلة الكحلاوي تطلب من محبيها الدعاء لوالدتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه