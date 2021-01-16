شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

يحتفل الفنان نادر حمدي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى داخل أحد الفنادق الكبرى.









وظهرت زوجة الفنان نادر حمدى؛ بفستان زفاف أنيق يأخذ قصة السمكة وبه الدانتيل بالكرانيش من الجوانب .









ووضعت هيد بيس بسيطا على الشعر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود.





وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.





وكان الشاعر ​تامر حسين​ نشر صورة تجمعه مع نادر حمدي وعروسه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك تظهر اجواء الاحتفال.



