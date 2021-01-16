تعليق ناري من لميس الحديدي على إدراج ولايتيّ سينا وحسم "تنظيمات إرهابية"

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إدراج الولايات المتحدة الامريكية، لمنظمتي "ولاية سينا" و" حسم" ضمن أعلى تصنيف للتنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة وهو نفس تصنيف القاعدة وداعش والجماعة الإسلامية وغيرها من التنظيمات الإرهابية، " جَنْي ثمار لجهد مصري متصل على مدار سنوات، وإمداد مستمر بالمعلومات".





وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة " ON"، قائلة: "أن جديد التصنيف الأخير إدراج أحد أهم القياديين وهما يحي موسى وعلاء السماحي، وهما متهمان بارتكاب جرائم إرهابية كثيرة في مصر، ومقيمان في تركيا، قائلة: "عضوان مهمان في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن الأخيرة الأم لكل التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من تحتها".





وأكدت أن التطور الأخير يمثل خطوة مهمة في حرب مصر ضد الإرهاب، متابعه: "هل هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة "حسم" كتنظيم إرهابي الحقيقة لا ، هي مصنفة كتشكيل إرهابي منذ يناير 2018 ، لكن كانت درجة أقل من التصنيف، بما يعني عقوبات أقل ، لكن بالتنصيف الأخير ، توضع "حسم" و "ولاية سيناء" على أعلى تصنيف إرهابي ، بدرجة "منظمة إرهابية عالمية" ، وينافسها في ذات التصنيف "القاعدة ، و"الجماعة الإسلامية" و"حزب الله" و"جبهة النصرة" و"داعش".



