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تعليق ناري من لميس الحديدي على إدراج ولايتيّ سينا وحسم "تنظيمات إرهابية"

السبت 16/يناير/2021 - 10:12 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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محمد القاضي
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إدراج  الولايات المتحدة الامريكية، لمنظمتي "ولاية سينا" و" حسم"  ضمن أعلى تصنيف للتنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة وهو نفس تصنيف القاعدة وداعش والجماعة الإسلامية وغيرها من التنظيمات الإرهابية، "جَنْي ثمار لجهد مصري متصل على مدار سنوات، وإمداد مستمر بالمعلومات".

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة " ON"، قائلة: "أن جديد التصنيف الأخير إدراج أحد أهم القياديين وهما يحي موسى وعلاء السماحي، وهما متهمان بارتكاب جرائم  إرهابية كثيرة في مصر، ومقيمان في تركيا، قائلة: "عضوان مهمان في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن الأخيرة الأم لكل التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من تحتها".

وأكدت أن التطور الأخير   يمثل خطوة مهمة في حرب مصر ضد الإرهاب، متابعه: "هل هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة "حسم" كتنظيم إرهابي الحقيقة لا، هي مصنفة كتشكيل إرهابي منذ يناير 2018، لكن كانت درجة أقل من التصنيف، بما يعني عقوبات أقل، لكن بالتنصيف الأخير، توضع "حسم" و "ولاية سيناء" على أعلى تصنيف إرهابي، بدرجة "منظمة إرهابية عالمية"، وينافسها في ذات التصنيف "القاعدة، و"الجماعة الإسلامية" و"حزب الله" و"جبهة النصرة" و"داعش".

وكشفت أنه فيما يخص ولاية سيناء؛ فيعتبر التصنيف الأول لها كمنظمة إرهابية عالمية، حيث اإنه في عام 2014 كانت الولايات المتحدة قد أدرجت ولاية أنصار بيت المقدس في سيناء، لكن انصار بيت المقدس تختلف عن ولاية سيناء، رغم أن الأولى هي التي كانت مسؤولة عن تنفيذ العمليات الإرهابية في سيناء، ثم بايعت داعش وتحولت لولاية سيناء".
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