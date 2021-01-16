تعليق ناري من لميس الحديدي على إدراج ولايتيّ سينا وحسم "تنظيمات إرهابية"

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إدراج الولايات المتحدة الامريكية، لمنظمتي "ولاية سينا" و" حسم" ضمن أعلى تصنيف للتنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة وهو نفس تصنيف القاعدة وداعش والجماعة الإسلامية وغيرها من التنظيمات الإرهابية، "جَنْي ثمار لجهد مصري متصل على مدار سنوات، وإمداد مستمر بالمعلومات".
وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة " ON"، قائلة: "أن جديد التصنيف الأخير إدراج أحد أهم القياديين وهما يحي موسى وعلاء السماحي، وهما متهمان بارتكاب جرائم إرهابية كثيرة في مصر، ومقيمان في تركيا، قائلة: "عضوان مهمان في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن الأخيرة الأم لكل التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من تحتها".
وأكدت أن التطور الأخير يمثل خطوة مهمة في حرب مصر ضد الإرهاب، متابعه: "هل هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة "حسم" كتنظيم إرهابي الحقيقة لا، هي مصنفة كتشكيل إرهابي منذ يناير 2018، لكن كانت درجة أقل من التصنيف، بما يعني عقوبات أقل، لكن بالتنصيف الأخير، توضع "حسم" و "ولاية سيناء" على أعلى تصنيف إرهابي، بدرجة "منظمة إرهابية عالمية"، وينافسها في ذات التصنيف "القاعدة، و"الجماعة الإسلامية" و"حزب الله" و"جبهة النصرة" و"داعش".
وكشفت أنه فيما يخص ولاية سيناء؛ فيعتبر التصنيف الأول لها كمنظمة إرهابية عالمية، حيث اإنه في عام 2014 كانت الولايات المتحدة قد أدرجت ولاية أنصار بيت المقدس في سيناء، لكن انصار بيت المقدس تختلف عن ولاية سيناء، رغم أن الأولى هي التي كانت مسؤولة عن تنفيذ العمليات الإرهابية في سيناء، ثم بايعت داعش وتحولت لولاية سيناء".