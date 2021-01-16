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درية شرف الدين: مصر تستعيد رونقها بعد تحديات كثيرة والإعلام الوطني يشكل الوعي ..فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 10:13 م
درية شرف الدين
درية شرف الدين
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن مجلس النواب الجديد به تمثيل واسع للمرأة المصرية في جميع التخصصات والمجالات بالإضافة إلى وجود نسبة جيدة من الشباب والأخوة المسيحيين.

وأضافت شرف الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة،: الثقافة لا تنتشر ولا تؤثر في المواطن الا عن طريق الإعلام لافتة الى أن الآثار إذا ظلت في بلدها دون الإعلان والإفصاح عنها ستكون معطلة ولا يمكن الاستفادة منها .

وأوضحت رئيس لجنة الإعلام ، أن مصر الآن تستعيد رونقها بعد العديد من التحديات التي واجهتها مؤكدة أهمية دور الاعلام في مصر وفي الوطن العربي والعالم أجمع مشيرة الي أن الإعلام لن يندثر وسوف تظل الصحافة والإذاعة والتليفزيون في المقدمة مؤكدة أن الاعلام الوطني هو الذى يتسم بالمصداقية التي يستفيد منها المواطن .

وتابعت : الإعلام الوطني  عليه دور كبير في تشكيل وعي المجتمع حتى يستطيع المواطن مواجهة الشائعات . 


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